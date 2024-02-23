Мир 23 февраля 2024, 22:10 Украина выразила готовность помочь США в войнах против Ирана, Китая и КНДР Депутат Гончаренко: Украина готова помочь США в войнах против КНР, Ирана и КНДР Freepik

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Украина в случае возникновения вооруженных конфликтов США с Китаем, Ираном и Северной Кореей окажет американцам помощь в виде отправки в зону боевых действий своих военных. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Таким образом он аргументировал необходимость для Вашингтона продолжать оказывать поддержку Киеву. По его словам, «украинцы готовы встать с США плечом к плечу в траншеях у Тегерана, Северной Кореи или Китая».

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Ранее сообщалось, что ракетные войска ВС России в зоне спецоперации ударили высокоточным оружием по пусковой установке Patriot, которую США передали украинской армии. Военные с помощью групповых ракетных ударов уничтожили тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину ЗРК.