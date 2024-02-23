Спецоперация 23 февраля 2024, 18:06 Уничтожение установки Patriot в зоне СВО попало на видео Минобороны показало кадры уничтожения установки Patriot в зоне спецоперации

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Ракетные войска ВС России в зоне спецоперации ударили высокоточным оружием по пусковой установке Patriot, которую США передали украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Военные с помощью групповых ракетных ударов уничтожили тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину ЗРК. Оборонное ведомство опубликовало видеозапись с ликвидацией установки американского производства.

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Ранее Минобороны проинформировало, что российская армия за неделю нанесла 37 ударов по украинским объектам ВПК. ВС России поразили аэродромы, склады ГСМ, арсеналы, а также места дислокации подразделений ВСУ. Для атак военные использовали оружие большой дальности и дроны.

Стало известно также, что на Купянском направлении противник потерял более 390 военнослужащих, четыре танка, 13 БМП и 25 орудий полевой артиллерии. Российские бойцы отбили 25 контратак и улучшили положение по переднему краю.