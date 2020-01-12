Украина выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 8,3 тысячи долларов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что власти намерены выплатить по 8,3 тысяч долларов семьям погибших граждан Украины при крушении Boeing 737.

По его словам, «Международные авиалинии Украины» также заплатят семьям членов экипажа суммы, положенные по страховке. «Мы проконтролируем, чтобы семьи каждого погибшего, получили страховую выплату, предусмотренную Монреальской конвенцией», — указал Гончарук в видеоращении, которое опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

Помимо этого, глава украинского правительства сообщил, что власти готовы оказать семьям погибших юридическую помощь в подготовке исков и других документов, которые помогут восстановить справедливость. Гончарук также указал, что украинские дипломаты на данный момент ведут переговоры с Ираном по вопросу компенсации с его стороны, пишет «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в своем официальном Twitter-аккаунте, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка во время кризиса, который спровоцировал авантюризм США». Он также принес извинения и соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.