Мир 05 февраля 2023, 23:11 Украина ввела санкции против 200 компаний атомной отрасли России Зеленский ввел санкции против 200 компаний российской атомной отрасли Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские власти ввели санкции против 200 российских предприятий и компаний атомной отрасли. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский, говорится на сайте его офиса.

В санкционный список попали 200 компаний. Среди них госкорпорация «Росатом» и ее дочерние предприятия, «Атомкапитал», «Институт реакторных материалов» и другие.

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Согласно указу, срок действия санкций составляет 50 лет. Указом Зеленского приостановлено выполнение экономических и финансовых обязательств.

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Также российским компаниям запретили пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, им не будут предоставлять электронные коммуникационные услуги. Санкции подразумевают запрет на осуществление публичных и оборонных закупок и прекращение действия торговых соглашений в определенных сферах.

Ранее украинский лидер подписал очередной указ о введении санкций против российских публичных личностей. В список попали 198 россиян, в том числе режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская и музыкальный критик Сергей Соседов.