Украина могла получить ядерное оружие в течение нескольких месяцев, использовав для его создания хранящееся в стране отработанное ядерное топливо. Об этом ТАСС сообщил неназванный представитель одного из украинских ведомств.

«Режим Киева был близок к получению взрывного устройства при помощи получения плутония из хранящихся на Украине запасов ядерного отработанного топлива», — сообщил собеседник.

Он добавил, что последние десятилетия Украина планомерно шла к созданию ядерного оружия, реализуя государственные программы как в ракетной, так и ядерной сферах.

«Они достигли значительных результатов в моделировании цепных ядерных процессов и сфере металлургии ядерных материалов», — добавил собеседник.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не могла позволить получить Украине ядерное оружие. В противном случае Третья мировая война была бы разрушительной.