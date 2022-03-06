Украина могла получить ядерное оружие в течение нескольких месяцев — ТАСС
ТАСС: Украина могла получить ядерное оружие в течение нескольких месяцев
Украина могла получить ядерное оружие в течение нескольких месяцев, использовав для его создания хранящееся в стране отработанное ядерное топливо. Об этом ТАСС сообщил неназванный представитель одного из украинских ведомств.
«Режим Киева был близок к получению взрывного устройства при помощи получения плутония из хранящихся на Украине запасов ядерного отработанного топлива», — сообщил собеседник.
Он добавил, что последние десятилетия Украина планомерно шла к созданию ядерного оружия, реализуя государственные программы как в ракетной, так и ядерной сферах.
«Они достигли значительных результатов в моделировании цепных ядерных процессов и сфере металлургии ядерных материалов», — добавил собеседник.
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не могла позволить получить Украине ядерное оружие. В противном случае Третья мировая война была бы разрушительной.