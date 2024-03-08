Мир 08 марта 2024, 19:32 Украина в марте получит от Еврокомиссии 4,5 миллиарда евро Еврокомиссия выделит Украине 4,5 млрд евро до конца марта 2024 года РИА «Новости»

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Члены Еврокомиссии планируют выделить Украине 4,5 миллиарда евро в марте и 1,5 миллиарда евро в апреле, сообщил первый зампредседателя ЕК Валдис Домбровскис во время посещения Киева. Его заявление распространила пресс-служба Еврокомиссии.

«Еврокомиссия до конца месяца предоставит первый платеж в рамках программы поддержки Украины (в 50 миллиардов евро до 2027 года — прим. ред.) в размере 4,5 миллиарда евро, а следующий последует в апреле в размере 1,5 миллиарда евро», — сообщил Домбровскис.

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Такая помощь предоставляется по ранее утвержденному плану европейского финансирования Украины. Условиями для получения этого займа назвали ускоренное внедрение реформ и преобразований, на которых настаивает ЕС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении Еврокомиссии рассмотреть вариант использования доходов от российских замороженных активов для военной поддержки Киева. По его словам, передача средств Украине через Европейский «фонд мира» — еще один шаг вперед.