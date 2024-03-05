Мир 05 марта 2024, 15:18 ЕС рассмотрит использование замороженных активов России для военной поддержки Украины Боррель: ЕС рассматривает использование активов РФ для военной поддержки Украины Philipp von Ditfurth/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Евросоюз рассматривает идею использования прибыли от российских замороженных активов для военной поддержки Украины. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, сообщил RT.

«Если мы согласны, что эти активы могут быть использованы, чтоб поддержать реконструкцию Украины, то они могут быть также использованы, чтоб избежать разрушения Украины», — высказался он.

Реклама

Он пояснил, что российские замороженные активы могут использовать как для наращивания военных мощностей Украины, так и оборонно-технологической базы страны. Он назвал возможную передачу ценных бумаг РФ для поставок и закупок военной помощи для Украины через Европейский «фонд мира» еще одним шагом вперед.

При этом РИА «Новости» высокопоставленный европейский источник рассказал, что Совет ЕС до сих пор не пришел к единому мнению насчет использования доходов от замороженных российских активов. Дискуссии еще продолжаются, отметил он.

Агентство Bloomberg сообщало о страхе властей Германии, Франции и представителей Европейского центрального банка. По данным журналистов, они осторожно высказались о возможной конфискации замороженных активов России.