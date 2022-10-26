Воздушную тревогу объявили по всей Украине второй раз за день | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 18:22 Воздушную тревогу объявили по всей Украине второй раз за день «Политика страны»: сигналы воздушной тревоги сработали во всех областях Украины РИА "Новости"

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Администрации всех областей Украины объявили воздушную тревогу и попросили жителей отправиться в укрытия. Согласно карте, которую опубликовал Telegram-канал украинского издания «Политика страны», сирены сработали во всех регионах второй раз за день.

О воздушной тревоге в Киевской области сообщил глава администрации Алексей Кулеба. Он подчеркнул, что жителям нужно следить за обновлениями. Такие же сообщения опубликовали руководители Николаевской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Одесской областей, а также западных регионов Украины.

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Это вторая воздушная тревога, которую объявили по всей стране. Отбой после первых сигналов о предстоящих ударах прозвучал менее часа назад.

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Российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины. Согласно официальным данным, повреждения уже получило около трети электростанций, что привело к веерным отключениям света в домах.