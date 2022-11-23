Мир 23 ноября 2022, 18:13 Украина столкнулась с перебоями в работе интернета из-за отключения света NoteBlocks: интернет-связь на Украине упала до 35% от обычного уровня РИА «Новости»

Читать 360tv в

Масштабные отключения электричества в связи с выходом из строя энергосистемы Украины после ударов сказались на работе интернет-провайдеров. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила организация NoteBlocks, следящая за работой Сети.

По данным специалистов, в данный момент уровень связи на Украине составляет 35% от прошлого уровня.

Реклама

«Украина находится в эпицентре отключения электроэнергии в национальном масштабе, что сильно повлияет на доступ в интернет», — отметили в публикации.

Реклама

С перебоями в подключении к мировой сети столкнулись и пользователи из Молдавии, где также произошел масштабный блэкаут после нанесенных ударов по энергетическим объектам Украины.

В связи с выходом из строя энергосистемы прекратили работать Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая атомная электростанции. В «Энергоатоме» подчеркнули, что радиационный фон в районе станций остался в норме.