Мир 18 февраля 2024, 20:06 Украина столкнулась с острой нехваткой рабочей силы Депутат Рады Наталуха: предприятиям Украины катастрофически не хватает рабочих РИА «Новости»

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Дефицит рабочей силы достиг на Украине катастрофического уровня. Об этом председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха сообщил в интервью агентству «Укринформ».

«Относительно кадров — это катастрофа, у нас бешеный дефицит рабочей силы по определенным специальностям, такого не было никогда», — сказал он.

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По словам Наталухи, программа переквалификации на данный момент не актуальна для Украины, ведь очень много людей покинули страну. Часть украинцев находятся на фронте или лечатся в больницах.

Украинская национальная компания «Укрэнерго» ранее объявила о дефиците в стране электроэнергии. После этого украинцев попросили не тратить ее без необходимости.

Дефицит электроэнергии заставил украинские власти обратиться за аварийной помощью к Словакии, Польше и Румынии. Причиной энергетического кризиса стало похолодание и увеличение нагрузки на энергосистему.