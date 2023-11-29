Мир 29 ноября 2023, 18:38 Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии «Укрэнерго» указала на дефицит электроэнергии в энергосистеме страны Unsplash

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Украинская национальная компания «Укрэнерго» зафиксировала в стране дефицит электроэнергии и попросила жителей не тратить ее без необходимости. Сообщение опубликовала пресс-служба компании.

Дефицит электроэнергии мог возникнуть из-за урагана, который затронул несколько регионов страны — сильный ветер повредил ЛЭП. В «Укрэнерго» признали, что ситуация с электричеством остается тяжелой.

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«В энергосистеме есть дефицит. Просим экономно потреблять электроэнергию», — отметили в пресс-службе.

Ранее, 23 ноября, украинцев предупредили о возобновлении плановых отключений электричества. Директор центра исследований энергетики Александр Харченко объявил, что стране придется ввести ограничения на потребление электроэнергии, если температура воздуха упадет до -8 градусов.

Из-за дефицита электроэнергии Украина уже обращалась за аварийной помощью к Словакии, Польше и Румынии, сообщил RT. Причиной энергетического кризиса назывались похолодание и увеличение нагрузки на энергосистему.