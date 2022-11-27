Мир 27 ноября 2022, 01:32 Украина столкнулась с нехваткой оборудования для работы энергосистемы Экс-министр энергетики Плачков: Украине не хватает оборудования для работы энергосистемы РИА «Новости»

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На Украине наблюдается дефицит оборудования для поддержки энергосистемы. Запасы мощных трансформаторов иссякли, а на производство новых агрегатов может уйти до полугода. Об этом заявил бывший министр энергетики Иван Плачков. Его слова привело украинское агентство УНИАН.

«У Украины очень большие проблемы с оборудованием для поддержания энергосистемы, поскольку все резервное — уже использовано. Закупить это оборудование у других стран также не получится. Особенно это касается мощных трансформаторов, которых нет в резерве», — отметил экс-министр.

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По его словам, для изготовления подобных аппаратов необходимо порядка четырех-пяти месяцев. Производство некоторых агрегатов занимает до полугода. Как пояснил Плачков, приобрести оборудование за границей невозможно, так как в других странах класс напряжения отличается. Особенно это касается высоковольтных машин.

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Сейчас проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются по всей Украине. Как сообщил местный энергохолдинг ДТЭК, в Киеве ввели экстренные графики отключения света. Они необходимы для того, чтобы жители города не сидели без электричества более пяти часов подряд.