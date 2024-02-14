Мир 14 февраля 2024, 09:13 Украина спровоцировала экологическую катастрофу в Харьковской области Марочко: Украина специально допустила разлив нефтепродуктов в реки под Харьковом РИА «Новости»

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Украинские боевики специально спровоцировали экологическую катастрофу в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

Он пояснил, что после того, как российские войска уничтожили склад с горюче-смазочными материалами на восточной окраине Харькова, украинское командование решило не препятствовать разливу нефтепродуктов в реку Немышля.

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«Данный факт экологической катастрофы военно-политическое руководство Украины хочет использовать для дискредитации руководства России и вынесения этой темы на международные площадки», — заявил Марочко.

Центры информационно-психологических операций активно готовят специальные материалы для публикации их в Сети. По словам Марочко, «недальновидные действия украинских боевиков» привели к более широким масштабам, чем они предполагали. Нефтепродукты уже проникли в пруды вдоль реки, а также по течению перешли в реку Харьков, резюмировал он.

Российские бойцы уничтожили огневые точки и укрытия ВСУ в районе Берестового Харьковской области. Момент удара попал на видео.