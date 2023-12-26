Мир 26 декабря 2023, 08:59 Украина сообщила об отсутствии денег на масштабную мобилизацию Депутат Рады Железняк: у Украины нет денег на мобилизацию 500 тысяч человек Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/globallookpress

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В бюджете Украины нет денег на мобилизацию 500 тысяч человек. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в беседе на YouTube-канале «Украинская правда».

«Думаю, господин президент немного ошибся, не полмиллиарда [гривен уйдет на мобилизацию], а больше, если по тем цифрам, которые у нас. У нас таких денег нет, очевидно», — подчеркнул парламентарий.

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Оборонный бюджет страны на следующий год в сравнении с 2023-м сократился на 300 миллиардов гривен, что составляет почти восемь миллиардов долларов. Цифры не сходятся, отметил Железняк.

У Украины нет таких средств. Как уточнил депутат, лишь власти Норвегии разрешили тратить их средства на военные нужды. Другие западные союзники никогда не дадут на это денег, резюмировал политик.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявлял, что мероприятия по мобилизации стали медленней проводить в стране. Из-за этого новобранцы не могут сменить военных на фронте.