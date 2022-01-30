Украина сообщила о кибератаках на почтовые серверы судебных органов

Органы судебной власти Украины подверглись кибератакам. Об этом сообщили в пресс-службе Центра стратегических коммуникаций и информационой безопасности страны. По имеющимся данным, с атакованных адресов отправляется рассылка с судебными запросами.

«Продолжаются массированные кибератаки, которые состоялись 13–14 января. Со вчерашнего дня (28 января) с официальных адресов судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами», — говорится в сообщении Центра в Telegram-канале.

Также в пресс-службе добавили, что рассылка производится с реальных почтовых серверов. Это позволяет рассылке проходить спам-фильтры и вызывать больше доверия.

В ведомстве не исключили, что скомпрометированы могут быть лишь отдельные адреса судов, однако не стоит исключать, что атаке мог подвергнуться весь почтовый сервер.

14 января была совершена кибератака на государственные сайты Украины. Временно не работал портал госуслуг «Дия». На сайте Минобрнауки появилось заявление, что личные данные украинцев попадут в Сеть в свободный доступ. Оно было на украинском, русском и польском языках.

Руководитель украинского Совета безопасности Алексей Данилов заявил, что с вероятностью 99% за кибератаками на правительственные сайты республики стоит Россия