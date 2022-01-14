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    14 января 2022, 20:47

    Совбез Украины обвинил Россию в кибератаке на госсайты

    Глава Совбеза Украины Данилов: за атакой на украинские сайты могут стоять хакеры из России

    Михаил Закурдаев

    Руководитель украинского Совета безопасности Алексей Данилов заявил, что с вероятностью 99% за кибератаками на правительственные сайты республики стоит Россия, передал РЕН ТВ.

    Совбез Украины обвинил Россию в кибератаке на госсайты

    Ранее появились сообщения, что минувшей ночью хакеры атаковали государственные сайты Украины. Временно не работал портал госуслуг «Дия». На сайте Минобрнауки появилось заявление, что личные данные украинцев попадут в Сеть в свободный доступ. Оно было на украинском, русском и польском языках.

    Служба безопасности Украины начала расследование масштабной хакерской атаки.

    До этого ФСБ РФ пресекла деятельность хакерской группировки REvil. При обысках у киберпреступников изъяли сотни миллионов рублей и 20 автомобилей премиум-класса, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Хакеры проворачивали свои темные дела в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Липецкой области. ФСБ вышла на преступников после того, как от властей США поступила информация о лидере хакерской группировки, его причастности к кибератакам на сайты высокотехнологичных организаций.