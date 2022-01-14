Совбез Украины обвинил Россию в кибератаке на госсайты

Руководитель украинского Совета безопасности Алексей Данилов заявил, что с вероятностью 99% за кибератаками на правительственные сайты республики стоит Россия, передал РЕН ТВ.

Ранее появились сообщения, что минувшей ночью хакеры атаковали государственные сайты Украины. Временно не работал портал госуслуг «Дия». На сайте Минобрнауки появилось заявление, что личные данные украинцев попадут в Сеть в свободный доступ. Оно было на украинском, русском и польском языках.

Служба безопасности Украины начала расследование масштабной хакерской атаки.

До этого ФСБ РФ пресекла деятельность хакерской группировки REvil. При обысках у киберпреступников изъяли сотни миллионов рублей и 20 автомобилей премиум-класса, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Хакеры проворачивали свои темные дела в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Липецкой области. ФСБ вышла на преступников после того, как от властей США поступила информация о лидере хакерской группировки, его причастности к кибератакам на сайты высокотехнологичных организаций.