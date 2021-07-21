Американские СМИ сообщили, что администрация президента США попросила Украину воздержаться от критики и помолчать о соглашении по «Северному потоку — 2». Если такое пожелание действительно было высказано, то украинские власти должны воспринять это как приказ из-за своей зависимости от Вашингтона, заявил «360» политолог Сергей Марков.

«Это пожелание будет воспринято Киевом как приказание. Все-таки на Украине действует марионеточный режим, который в целом зависит от США», — пояснил специалист.

Марков обратил внимание, что недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2» в целом производили странное впечатление, потому что США и Германия шли к тому, чтобы заключить соглашение касательно этого проекта.

По мнению политолога, Зеленский преследовал прагматический интерес, желая добиться того, чтобы в соглашении США и ФРГ было указано, что Украина будет получать от них компенсацию, если Россия снизит прокачку газа через украинскую газотранспортную систему в Европу.

«Сейчас уже стороны (США и Германия — прим. ред.) достигли какой-то договоренности, но пока не известно какой. Поэтому Вашингтон и говорит Киеву: „Все! У вас было право как-то кричать по этому поводу для того, чтобы этот вопрос решался на переговорах Байдена и Меркель. Но теперь этот вопрос решен“», — пояснил Марков.

Пока подробности соглашения между сторонами неизвестны. Политолог предположил, что в нем, в частности, может быть указано, что Германия будет настаивать на том, чтобы прокачки российского газа через территорию Украины не прекращались и были пролонгированы после 2024 года.

«Вот это будет переговорная позиция ФРГ. А удастся добиться российского ответа — это вопрос. Пока Россия говорит о том, что в Германию нужно прокачивать такое количество газа, что будет задействован и „Северный поток — 2“ и украинская ГТС», — добавил он.