Власти США призвали Украину помолчать из-за сделки с Германией по «Северному потоку-2». В администрации американского президента Джо Байдена считают, что Киев не должен публично выражать недовольство по этому поводу.

В Вашингтоне считают, что негативные выступления касательно сделки могут ударить по отношениям США и Украины, сообщило издание Politico.

Помимо этого, США считают, что украинские политики не должны обсуждать с конгрессом планы по этому соглашению. При этом источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил, что киевские власти по-прежнему верят, что «Северный поток — 2» можно остановить с помощью санкций.

В Госдепартаменте США придерживаются другого мнения и считают, что ограничительные меры никак не остановят реализацию проекта. Накануне с таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа Нэд Прайс.

О том, что санкции против «Северного потока — 2» контрпродуктивны, в конце мая заявлял и Джо Байден. Он отметил, что строительство газопровода уже почти завершено, а дополнительные ограничения против него ведут только к ухудшению отношений с Европой.

По данным оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG, закончить работы по укладке второй нити трубопровода удастся в конце августа.