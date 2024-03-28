Мир 28 марта 2024, 22:18 Украина решила запугать США и Европу байками о войне Зеленский: в США и Европе может начаться война РИА «Новости»

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В Соединенных Штатах и Европе пока «нет войны», но она может скоро начаться. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Его процитировало РИА «Новости».

«Пока российские ракеты не долетают до США, но завтра они могут долететь в любую страну», — сказал он.

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Зеленский отметил, что если в Европе появятся российские солдаты, то на ее защиту придется встать американцам.

Также он заявил, что Россия попыталась обвинить Украину в причастности к теракту в Подмосковье, даже после того, как ИГИЛ* взял на себя ответственность.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал чушью заявления о том, что Россия якобы после Украины намерена начать военные действия против Европы. Он отметил, что у российских властей нет агрессивных намерений в сторону Запада.

*Запрещенная в России террористическая организация.