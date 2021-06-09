Украина решила усилить давление на Россию и требовать от нее репараций

Украинское правительство приняло стратегию внешней политики страны до 2024 года. В документе прописаны меры по усилению давления на Россию, сдерживанию ее агрессии, а также требование репараций.

Об утверждении стратегии сообщил в своем Twitter глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Это первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политике Украины», — подчеркнул министр.

Стратегию опубликовали на официальном сайте правительства Украины. Развитию отношений с Россией в ней посвящен целый раздел. В нем украинские власти заявляют о намерении усилить давление и сдерживание РФ с целью прекращения «агрессивной политики России» и восстановления территориальной целостности Украины. Все это должно происходить при поддержке широкой международной коалиции.

В документе есть отдельный пункт об «осуществлении компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил план стратегии «деоккупации» Крыма. Подготовить план и его реализацию должно правительство страны. Кулеба назвал это одним из основных направлений политики страны.

О том, что Россия должна платить украинской стороне репарации, в мае заявлял посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, это является одним из условий нормализации отношений двух стран. Его слова прокомментировал экс-премьер Украины Николай Азаров, назвав Мельника дураком.