Украина рекордно запаслась газом

Украине удалось накопить в подземных хранилищах рекордные 24 миллиарда кубометров газа. При этом власти рассчитывают еще увеличить запасы, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«В этом году у нас рекорд, объем [газа в подземных хранилищах] уже превышает 24 миллиарда кубометров. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 [миллиардов кубометров]», — сообщил глава компании в эфире канала «Украина 24».

Ранее об объемах газа в подземных хранилищах говорила компания «Укртрансгаз». Согласно ее прогнозу, к началу нового отопительного сезона должно быть накоплено 25,5-26,5 миллиарда кубометров газа.

Несмотря на такие объемы газа и планы по увеличению, в июле «Нафтогаз» объявил о росте оптовой цены на газ. Речь шла о стоимости голубого топлива, предназначенного для «нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей». Всего за месяц цена выросла на 7% и достигла 2,3 гривны (около 61 рубля — прим. ред.) за кубометр.

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что за увеличением стоимости стоит украинский президент Владимир Зеленский. По ее словам, для таких действий не было никаких оснований, а решение властей она назвала маразматичным.