Тимошенко назвала решение Зеленского по газу безосновательным

«Нафтогаз Украины» на 7% поднял цены на газ. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что за решением стоит президент страны Владимир Зеленский. Оснований для таких мер, по ее мнению, не было.

Тимошенко подчеркнула, что о повышении цен заявил «орган, подчиняющийся Зеленскому». Ситуацию она прокомментировала в эфире телеканала «112 Украина». Депутат Верховной рады призналась, что не ожидала подобного исхода, ведь рыночные цены на голубое топливо с начала года упали до 56,3 доллара за тысячу кубометров.

«Недавно было принято решение — это орган, который прямо подчиняется президенту, — повысить цены на газ на семь процентов. Для этого нет абсолютно никаких оснований», — заметила украинский парламентарий.

Она обратила внимание на тот факт, что за время падения цен на нефть и газ стоимость топлива на европейском оптовом рынке и бирже снизилась втрое.

Действия Киева Тимошенко охарактеризовала как «маразматичные». Она напомнила, как в период правления Петра Порошенко подконтрольные главе государства посреднические компании накручивали цену на газ и продавали его людям втридорога.

«Обидно. Пришел новый президент, от которого я ожидала, что украинский газ для украинцев же будет без наценки, и европейский, раз уж на то пошло», — сказала Тимошенко.

Глава партии «Батькивщина» подчеркнула, что на самом деле посредники в Европе и «фирмы-прокладки», где оседает часть откатов, остались теми же. Газ в страну поступает не напрямую через оптовых поставщиков, а как раз через них. При этом «Нафтогаз» бесконечно увеличивает цену на голубое топливо.

Именно поэтому, добавила парламентарий, в стране самые низкие зарплаты в Европе, тарифы — самые высокие, а люди не способны купить себе еду.

В «Нафтогазе» ранее объявили о росте оптовой цены на газ, предназначенный для «нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей». По сравнению с июнем, она выросла на 7% и достигла 2,3 гривны за кубометр.