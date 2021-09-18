Украина рассчитывает получить очередной транш кредита от МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в субботу начинает работу на Украине. Киев по итогу рассчитывает на положительное решение о предоставлении очередного транша кредита, размер которого составит 750 миллионов долларов.

«18 числа (сентября) на Украину прибудет миссия МВФ. Скорее всего, она будет онлайн, потому что растет количество заболевших коронавирусом <…> Эта миссия фактически будет завершающей при подготовке выдачи следующего транша», — привела «Газета.ru» слова украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Украина, как отметил политик, уже выполнила все условия меморандума о сотрудничестве с фондом, которые необходимы для получения кредита.

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что страна в энергетической сфере оказалась в геополитической мясорубке. По его словам, Украина должна договориться с Еврокомиссией и США о внесении страны в особую категорию государств, которым нужно помогать при возникновении угроз в энергетической сфере.