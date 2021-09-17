Бывший глава МИД Климкин заявил, что Украина попала в геополитическую мясорубку

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что страна в энергетической сфере оказалась в геополитической мясорубке. Такое заявление он сделал в эфире украинского телеканала «1+1».

По его словам, Украина должна договориться с Еврокомиссией и США о внесении страны в особую категорию государств, которым нужно помогать при возникновении угроз в энергетической сфере. По его словам, Украине следует ориентироваться на Штаты, а не на Германию или Францию.

«Мы попали в геополитическую мясорубку. [Президент США Джо] Байден принял решение касательно „Северного потока — 2“ не как подачку Германии, она там вообще ни при чем», — заявил Климкин.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский подписал распоряжение о создании рабочей группы по нейтрализации рисков от запуска газопровода «Северный поток — 2». Эксперты должны подготовить предложения по предотвращению и минимизации негативных последствий для страны от сооружения газопроводов. Рабочая группа также предложит меры для уменьшения отдельных угроз в сферах безопасности и энергетики. Об этом написала газета «Известия».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что власти страны продолжат дружественное давление на партнеров для получения необходимых гарантий для государства после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».