Украина провела переговоры с Турцией по противодействию России

Переговоры о совместных усилиях о обеспечению безопасности в Черном море ведут власти Украины и Турции. Об этом в эфир «Украинского радио» рассказал заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква.

По его словам, Черное море является важным и приоритетным регионом для Украины.

«Например, с Турцией мы уже ведем диалог про усиление безопасности в Черном море, про объединение усилий в том, чтобы противостоять усилиям РФ, которая также является черноморской державой. И об этом мы также должны говорить с членами НАТО. Потому что для них это тоже приоритетный регион», — заявил Жовква.

Ранее бывший глава турецкой разведки Исмаил Хаккы Пекин объяснил, почему Турция настаивает на посредничестве между Россией и Украиной. По его словам, проблема заключается в том, что от длительного кризиса между РФ и Украиной может пострадать Турция.

Если не принять меры по его предотвращению, он будет расширяться в Черном море, что не закончится Украиной. Это повлияет на экономику и на дружественные отношения стран. В первую очередь, это коснется Турции. Поэтому Анкара не желает продолжения этого конфликта, отметил эксперт.