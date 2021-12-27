Бывший глава турецкой разведки объяснил, почему Турция настаивает на посредничестве между Россией и Украиной

Экс-глава военной разведки Турции Исмаил Хаккы Пекин обсудил с «ПолитЭкспертом» готовность Анкары выступить в качестве посредника между Россией и Украиной, чтобы снизить напряженность между странами.

Исмаил Хаккы Пекин допустил, что Украина или Запад попросили Турцию выступить в качестве посредника. По его словам, проблема заключается в том, что от длительного кризиса между РФ и Украиной может пострадать Турция.

«Если не принять меры по его предотвращению, он будет расширяться в Черном море, что не закончится Украиной. Это повлияет на экономику и на дружественные отношения стран. Возможно, другим государствам придется выбирать позиции. В первую очередь это коснется Турции. Поэтому Анкара не желает продолжения этого конфликта», — разъяснил собеседник издания.