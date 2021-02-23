Украина проведет военные учения на границе с Крымом

В марте украинские десантники проведут учения вблизи границы с Крымом. Об этом «Укринформу» заявил командующий силовой операцией в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев.

Для подразделений, которые «удерживают позиции на южном направлении», ежемесячно проводятся мероприятия боевой подготовки, уточнил собеседник.

Во время мартовских учений и тренировок подразделения ПВО отработают выявление и уничтожение с воздуха вражеского десанта на разных высотах и участках местности.

А военные из резерва предпримут «практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и, в дальнейшем, его уничтожение», добавил Наев.

Ранее Минобороны России сообщило о проведении в марте двух масштабных учений ВДВ с десантированием личного состава и техники. Учения пройдут на крымском полигоне Опук и в Дубровичах Рязанской области.

После этого главком Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил о подготовке армии к наступательным операциям в условиях городской среды.