Вооруженные силы Украины (ВСУ) в минувшем году начали подготовку к наступательным операциям в городских условиях. По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, военные должны быть готовы «ко всем вариантам развития ситуации».

Об этом он сообщил в эфире украинского Пятого канала.

«Что касается наступательных действий, в прошлом году мы начали подготовку всех боевых военных частей к наступательным действиям на урбанизированной местности», — цитирует его РИА «Новости».

О каких городах идет речь, Хомчак не уточнил. Управление народной милиции ДНР заявило, что в случае продолжения обстрелов со стороны украинских силовиков, оно оставляет за собой право на адекватный ответ. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНО) сообщило о ранении мирного жителя в результате обстрела из противотанковых гранатометов. Мужчина 1999 года рождения с множественными осколочными ранениями был доставлен в больницу.

«Требуем от украинских боевиков отказаться от выполнения преступных приказов командования о проведении огневых провокаций против нашей Республики, направленных на срыв перемирия, в противном случае мы оставляем за собой право адекватного ответа», — подчеркнуло ведомство.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что немецкие парламентарии обсудят «средневековые методы» Украины по водной блокаде Крыма.