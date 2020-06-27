«На Украине есть чиновники, которые [действуют] именем несуществующего государства. Потому что государство — это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», — заявил он.

По мнению Саакашвили, качество жизни на Украине определяется принадлежностью к определенной группе. В этой стране каждый человек «рождается с чипом на ухе», то есть он обязательно представляет ту или иную группу.

«Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу», — добавил Саакашвили.

При этом он поинтересовался, где же на Украине государство. И сам же ответил на этот вопрос — государства просто нет.

Ранее Саакашвили заявил, что Россия ушла вперед Украины в вопросе развития налоговой системы и экономики. К тому же в РФ к бизнесу прислушиваются активнее, чем на Украине. Россия выиграла у соседнего государства «войну на фронте реформ», хотя когда-то это было преимуществом Украины.