Саакашвили похвалил Россию на фоне Украины

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия ушла вперед Украины в вопросе развития налоговой системы и экономики. При этом роль российских властей в данных сферах снижается.

«Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить, как есть», — заявил Саакашвили во время видеоконференции. Запись появилась на YouTube-канале политика.

По его словам, в РФ к бизнесу прислушиваются активнее, чем на Украине. Власти этой страны «все разговаривают», но «воз и ныне там». Он отметил, что Россия выиграла у соседнего государства «войну на фронте реформ», хотя когда-то это было преимуществом Украины.

Ранее бывший глава грузинского государства заявил, что Украина не подготовлена к экономическому кризису на фоне пандемии. В это же время РФ сможет противостоять трудностям.

Последние годы имя Михаила Саакашвили неразрывно связано с Украиной. Он занимал там должность губернатора Одесской области, а в мае 2020-го стал главой исполнительного комитета украинского национального совета реформ. Незадолго до этого украинский президент Владимир Зеленский предлагал ему стать вице-премьером.

Недавно известная телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки рассказала, что экс-президент Грузии ее домогался.