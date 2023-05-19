Мир 19 мая 2023, 14:18 Медведев счел ненужными переговоры с Украиной Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что говорить по Украине можно только с Вашингтоном РИА «Новости»

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Переговоры по урегулированию украинского конфликта можно вести только с США, а не с киевскими властями. Такое мнение в Telegram-канале высказал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Так политик отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая выступила против равноправных переговоров между Россией и Украиной, а также призвала поддержать «мирный план» украинского лидера Владимира Зеленского.

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Медведев подчеркнул, что разговаривать с нацистской Украиной, тем более на равных нет никакого смысла, поскольку эта страна находится под внешним управлением.

«Говорить можно только с хозяевами. Вернее — только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства», — написал Медведев.

Он дополнил, что сейчас о диалоге с США тоже речи не идет, поэтому на данный момент не нужны никакие переговоры.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности предоставить России и Украине площадку для переговоров в Будапеште. С мирной инициативой также выступили страны Африки и папа римский Франциск.