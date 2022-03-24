Украина продолжила использовать «режим тишины» для перегруппировки подразделений

Украина продолжает использовать «режим тишины» для перегруппировки своих подразделений. Об этом сообщил начальник Национального управления обороной РФ генерал-майор Михаил Мизинцев, его слова привело РИА «Новости». При этом Россия, по словам военного, соблюдает режим на всех маршрутах, в том чисел на тех, что заявлены украинской стороной.

«Вместе с тем, полученные данные объективного контроля в который раз подтверждают, что украинская сторона продолжает цинично использовать режимы прекращения огня для перегруппировки своих подразделений на более выгодные позиции», — сказал Мизицев.

Он рассказал, что Россия продолжает оказание помощи населению Украины на подконтрольных себе территориях. Каждый день с 10:00 открываются гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Один из коридоров при этом ведет в Россию, еще по одному — через подконтрольные властям Киева территории в строну западных границ страны.

«Из предлагаемых нами маршрутов украинские власти согласовали только три, но при этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом снова не подтвержден, что в очередной раз доказывает безразличие действующей власти к собственному народу», — подчеркнул Мизинцев.

Он уточнил, что за текущие сутки Украина заявила еще о 12 дополнительных коридорах, ни один из них не ведет в сторону РФ.

Ранее сообщалось, что границу с Россией пересекли уже 402 378 беженцев из Донбасса. Масштабная эвакуация гражданского населения из ЛНР и ДНР началась 18 февраля в связи с обострением ситуации на востоке Украины.