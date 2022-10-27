Украина призвала США предоставить ей системы ПВО Avenger | 360°

Мир 27 октября 2022, 19:11 Украина призвала США предоставить ей системы ПВО Avenger Foreign Policy: Украина попросила у США системы ПВО ближней дальности Avenger Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украина попросила у Соединенных Штатов передать ей системы противовоздушной обороны (ПВО) ближней дальности Avenger. Об этом сообщило издание Foreign Policy, сославшись на слова двух членов американского конгресса и украинского военного чиновника.

«Украина также выступает за то, чтобы США отправили систему ПВО Avenger», — отметили в издании.

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Помощники конгресса заявили, что ограниченное число артиллерийских комплексов для перехвата мин в США может помешать американским властям предоставить Avenger.

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Отмечается, что киевские власти также хотят заполучить артсистему Archer производства Швеции.

Россия направила странам Североатлантического альянса ноту по поводу поставок вооружений на Украину. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что любые грузы, содержащие вооружение для киевских властей, станут законной целью для России.

Украинский министр обороны Алексей Резников накануне выразил уверенность, что в страну поступят истребители и танки западного производства.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова решать с Соединенными Штатами любые вопросы, в том числе по стратегической стабильности, сообщили «Известия».