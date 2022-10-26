Резников заявил, что Украина получит западные танки и истребители | 360°

Мир 26 октября 2022, 08:19 Резников заявил, что Украина получит западные танки и истребители Глава Минобороны Украины Резников: получит западные танки и истребители РИА "Новости"

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Украинский министр обороны Алексей Резников выразил уверенность в том, что его страна получит истребители и танки западного производства после принятия США соответствующего решения в будущем. Такое заявление он сделал в интервью американской газете Politico.

«Я вполне оптимистично настроен относительно того, что в дальнейшем танки Abrams будут возможны, и я уверен, что истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, тоже будут возможны», — сказал он.

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По его словам, если сначала страны Запада отказывались предоставлять Украине некоторые виды вооружения, то сейчас их уже передают. В частности, речь идет о ракетных комплексах, беспилотниках и артиллерийских установках.

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Министр напомнил, что американская сторона раньше считала нецелесообразным и незаконными поставки на Украину переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Однако сейчас позиция США изменилась.

Резников высказал мнение, что британские, французские и немецкие власти в вопросе поставок танков будут ждать политического решения США.

«После первых Abrams, уверен, у нас будут Leopard, Marder и другие виды тяжелой бронетехники, такие как танки», — сказал Резников.

Он добавил, что Украине нужна организация системы обслуживания и ремонта военной техники, которая уже есть в распоряжении страны.