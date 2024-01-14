Мир 14 января 2024, 12:00 Украина признала, что вряд ли сможет содержать F-16 Спикер ВСУ Игнат: содержание самолетов F-16 станет сложной задачей для Украины Unsplash

Читать 360tv в

Украине придется столкнуться с рядом проблем из-за поставок истребителей F-16, так как их очень сложно содержать. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что на вооружении украинской армии уже стоят четыре типа советских самолетов. Если к ним добавится американский истребитель, ВСУ придется решить много сложных задач.

Реклама

«Мы хотим еще брать западный F-16, это все очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники», — объяснил Игнат.

Он добавил, что Украине все равно придется переходить на западные самолеты и вертолеты, несмотря на дополнительную нагрузку. По его словам, для истребителей НАТО нужна «достаточно типичная» инфраструктура, но каждому типу потребуется определенное обслуживание.

Ранее обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс рассказал об опасениях США касательно отправки самолетов F-16 на Украину. По его мнению, американское руководство не поставит ВСУ эти истребители, потому что Россия их собьет и изучит.