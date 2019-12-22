Украина принудительно притушила мощности АЭС

Украина принудительно снизила мощности своих атомных электростанций (АЭС). На такой шаг Киев пошел из-за низкого спроса на электроэнергию, сообщил глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«Сегодня в период с 02:00 до 06:00 (время на час отличается от московского в меньшую сторону — прим. ред.) было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанции на величину 400 МВт, которое продолжается до сих пор. Причина — низкий спрос на потребление электроэнергии (теплая погода и спад промышленности) при высокой выработке „зеленых“ производителей», — написал Герус в Facebook.

Парламентарий осудил такую политику власти. По словам специалиста, принудительного снижения мощностей АЭС следует ожидать и весной, если ничего не изменится.

По словам Геруса, на Украине дожили до того, что отключают уже построенные государственные АЭС с тарифом 0,7 гривны за киловатт и с нулевыми выбросами углекислого газа. И все это ради того, чтобы обеспечить работой частные промышленные солнечные и ветряные электростанции, у которых электричество самое дорогое в Европе — 3-5 гривен за киловатт в час.

Кроме того, парламентарий напомнил, что Украина не импортирует электричество из Белоруссии и России. Одно время у Киева были договоры с соседями по поводу импорта электричества, но украинские энергетики потребовали импорт прекратить, иначе выходит, что они работают себе в убыток. В итоге Рада 4 декабря запретила импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Позже импорт снова был возобновлен.