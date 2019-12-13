Украина восстановила импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ
Украина возобновила поставки электроэнергии из Белоруссии и России, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на агентство «Украинские новости».
Импорт электроэнергии из Белоруссии Украина возобновила 7 декабря. За последнюю неделю он составил 2,6-5,3 миллиона кВт/час в сутки. Импорт из России возобновили 11 декабря.
По данным издания, с 1 по 13 декабря Незалежная импортировала из Белоруссии 27,3 миллиона кВт/час, а из России — 10,7 миллиона кВт/час.
Импортные поставки электроэнергии из Белоруссии Украина прекратила 2 декабря этого года, а из России — 5 декабря.