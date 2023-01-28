Мир 28 января 2023, 08:45 Украина пригрозила Венгрии после высказываний премьера Орбана о «ничейной земле» Посла Венгрии пригласили в МИД Украины после слов премьера Орбана о «ничейной земле» РИА «Новости»

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В Киеве отреагировали на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о «ничейной земле» и сравнении страны с Афганистаном. МИД Украины вызовет венгерского посла Иштвана Ийдьярто на разговор. Об этом заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, сообщило РИА «Новости».

«Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины… В МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора», — объявил Николенко.

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По словам представителя МИД Украины, власти Венгрии сознательно разрушают двусторонние связи Будапешта и Киева, что может привести к прекращению диалога.

Ранее лидер Венгрии в беседе с американским журналистом призвал Запад прекратить поставки оружия Украине и предупредил, что Россия не позволит Киеву вступить в НАТО.

При этом Орбан отметил, что сейчас Украина больше напоминает Афганистан, и что ее земля «ничейная».