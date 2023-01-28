Мир 28 января 2023, 07:28 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину «ничейной землей» Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном Пресс-служба Кремля

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Чем дальше противостояние Запада России в украинском конфликте, тем больше Киев остается без войск. Украина сейчас больше напоминает Афганистан. С таким заявлением перед иностранными журналистами выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщил American Conservative.

Журналист американского издания Род Дреер пообщался с венгерским лидером и понял, что тот не отступит от своей позиции в ЕС относительно своего неучастия в украинском конфликте. По словам Орбана, несмотря на колоссальное давление, Венгрия продолжает настаивать на мирном урегулировании вопроса.

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Более того, премьер-министр заявил, что Запад должен понять, что Россия не позволит НАТО установить присутствие на Украине.

«Цель России — превратить Украину в неуправляемую развалину, чтобы Запад не мог претендовать на нее как на приз. В этом они уже преуспели. Сейчас Украина — это Афганистан. Ничейная страна», — цитирует Орбана журналист.

По мнению Орбана, Западу следовало бы продвигать идею установления прекращения огня и начать мирные переговоры, чем отправлять оружие на Украину.

Ранее он заявил, что Венгрия наложит вето, если Евросоюз введет санкции против российской ядерной энергетики.