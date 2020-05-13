Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за «Катюши»

«Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?» — удивился Сибиха.

По его словам, люди на импровизированном концерте нарушили карантин, подвергая опасности окружающих.

Ранее в одном из американских СМИ была опубликована карта распространения COVID-19 по миру. Крым на ней был указан в российских границах. В посольстве Украины в США возмутились и призвали «исправить ошибку».