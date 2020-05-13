    13 мая 2020, 01:40

    Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за «Катюши»

    Александра Каширина

    Посол Украины в Турции Андрей Сибиха заявил, что страна может остаться без украинских туристов. Причиной такого серьезного предупреждения стала песня «Катюша», которую исполнил передвижной концерт на курорте в Аланье в День Победы. Предупреждение дипломат опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
    Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за «Катюши»

    «Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?» — удивился Сибиха.

    По его словам, люди на импровизированном концерте нарушили карантин, подвергая опасности окружающих.

    Ранее в одном из американских СМИ была опубликована карта распространения COVID-19 по миру. Крым на ней был указан в российских границах. В посольстве Украины в США возмутились и призвали «исправить ошибку».