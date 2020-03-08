Украина отыскала российский Крым на карте, которую опубликовал американский сайт

«Журналистика требует аккуратности. Карту Vox с отчетом о распространении коронавируса надо исправить. Крым временно оккупирован Россией, но он всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту!» — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

Под постом тут же развернулась настоящая битва «за правду». В комментарии пришли несколько пользователей с Украины, которые в грубой форме начали требовать от американских СМИ поправить инфографику. Пока Vox на призыв посольства и гневные комментарии пользователей никак не отреагировал.