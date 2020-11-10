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    10 ноября 2020, 08:49

    Украина пригрозила санкциями Никарагуа из-за Крыма

    Наза Салех Захи

    Украина может ввести секторальные санкции в отношении Никарагуа. Все из-за того, что эта страна решила открыть консульство в Крыму.
    Украина пригрозила санкциями Никарагуа из-за Крыма

    Как написало издание «Гордон», украинский парламент уже обратился с таким предложением в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Речь идет о жестких секторальных санкциях. По мнению украинцев, действия Никарагуа противоречат интересам национальной безопасности Украины.

    «Соответствующее решение имеет четкий сигнал официального послания украинского народа отдельным правительствам государства, в частности — Никарагуа», — заявил украинский вице-премьер по вопросу оккупированных территорий Алексей Резников.

    Постоянный представитель президента России в Крыму Георгий Мурадов заявил, что в Симферополе 10 ноября откроется почетное консульство Никарагуа. Из Москвы на церемонию приедет посол республики в РФ Альба Асусена Торрес.

    Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума. Большинство жителей полуострова поддержало присоединение к РФ. Украина не признает итоги голосования и надеется вернуть территорию себе.