Украина пригрозила санкциями Никарагуа из-за Крыма

Украина может ввести секторальные санкции в отношении Никарагуа. Все из-за того, что эта страна решила открыть консульство в Крыму.

Как написало издание «Гордон», украинский парламент уже обратился с таким предложением в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Речь идет о жестких секторальных санкциях. По мнению украинцев, действия Никарагуа противоречат интересам национальной безопасности Украины.

«Соответствующее решение имеет четкий сигнал официального послания украинского народа отдельным правительствам государства, в частности — Никарагуа», — заявил украинский вице-премьер по вопросу оккупированных территорий Алексей Резников.

Постоянный представитель президента России в Крыму Георгий Мурадов заявил, что в Симферополе 10 ноября откроется почетное консульство Никарагуа. Из Москвы на церемонию приедет посол республики в РФ Альба Асусена Торрес.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума. Большинство жителей полуострова поддержало присоединение к РФ. Украина не признает итоги голосования и надеется вернуть территорию себе.