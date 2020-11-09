Первое иностранное консульство откроют в Крыму
Никарагуа станет первой страной, которая откроет на территории Крыма свое консульство после 2014 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постоянного представителя региона при президенте России Георгия Мурадова.
Он уточнил, что на учреждение почетного консульства в республику приедет посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. Торжественные мероприятия пройдут в Симферополе в ближайший вторник, 10 ноября.
По словам Мурадова, это будет первое консульское учреждение на территории республики после воссоединения с Россией.
Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Более 96% жителей республики и Севастополя заявили выйти из состава Украины и вернуться в Россию. Официальный Киев считает Крым своей территорией и называет ее временно оккупированной.
Вхождение Крыма в состав России Никарагуа признала в 2014 году.