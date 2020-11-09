Первое иностранное консульство откроют в Крыму

Он уточнил, что на учреждение почетного консульства в республику приедет посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. Торжественные мероприятия пройдут в Симферополе в ближайший вторник, 10 ноября.

По словам Мурадова, это будет первое консульское учреждение на территории республики после воссоединения с Россией.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Более 96% жителей республики и Севастополя заявили выйти из состава Украины и вернуться в Россию. Официальный Киев считает Крым своей территорией и называет ее временно оккупированной.

Вхождение Крыма в состав России Никарагуа признала в 2014 году.