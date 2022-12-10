Мир 10 декабря 2022, 20:16 Украина пригрозила России ударами до Владивостока Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о подготовке ударов по территории России РИА «Новости»

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Военные Украины готовы наносить удары по всей территории России от западной границы до Владивостока. С такой угрозой в эфире украинского телеканала NTA выступил секретарь Совета национальной безопасности страны Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что власти Украины не намерены вести консультации с кем-либо, если дело касается интересов страны.

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«Мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», — заявил Данилов.

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Он пояснил, что эту позицию следует понять тем, кто требует от Киева не доводить до эскалации конфликта.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США никогда не поддерживали украинских военных по вопросу нанесения ударов по территории России. Так он прокомментировал заявление Минобороны о перехвате дронов ВСУ над аэродромами в Рязанской и Саратовской областях.

Кирби подчеркнул, что США передают ВСУ только оборонительные виды вооружений, но решения по их использованию принимают в Киеве.