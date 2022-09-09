Мир 09 сентября 2022, 15:32 Поделиться Telegram

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Viber Украина прекратит существование, если откажется от боевых действий, — НАТО Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина перестанет существовать, если сложит оружие РИА «Новости»

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Если Украина откажется от боевых действий, то прекратит свое существование. Такое мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова процитировал ТАСС.

«Если Украина прекратит боевые действия, то она прекратит существовать как независимая страна», — сказал он.

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Также Столтенберг оценил развитие событий в случае, если конфликт закончит Россия. Он сказал, что тогда наступит мир.

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Генсек НАТО поделился своими размышлениями во время пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Она прошла в Брюсселе.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что члены НАТО не стремятся к конфликту с Россией. Также он отметил, что страны Североатлантического альянса не представляют угрозы для этого государства.

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