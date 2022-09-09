Глава Пентагона заявил, что НАТО не хочет конфликта с Россией | 360°

Мир 09 сентября 2022, 13:53 Поделиться Telegram

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Viber Глава Пентагона заявил, что НАТО не хочет конфликта с Россией Глава Пентагона Остин: НАТО не стремится к конфликту с Россией flickr

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Члены Североатлантического альянса не стремятся к конфликту с Россией и не представляют для нее угрозы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи с министром обороны Чехии Яной Черноховой в Праге. Об этом написал ТАСС.

«Хочу, чтобы меня поняли четко: НАТО не стремится к конфронтации с Россией, равно как и не представляет для России никакой угрозы», — подчеркнул он и напомнил, что НАТО — оборонительный альянс.

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При этом Альянс намерен защищать «каждый дюйм» своей территории и продолжит предоставлять Украине военную помощь.

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«Мы продолжим работать сообща в том, чтобы предоставить Украине необходимые для обороны технику и вооружения. Мы продолжим вместе с нашими союзниками занимать твердую позицию», — сообщил Остин.

НАТО выступает против «наступления России на демократию, суверенитет и основанный на правилах миропорядок», указал глава Пентагона.

Глава МИД России Сергей Лавров еще в июле констатировал, что называть НАТО исключительно оборонительным альянсом «глупо и стыдно». По его мнению, НАТО пытается найти внешнего врага, чтобы оправдать существование, фактически потерявшее смысл после исчезновения Варшавского договора.

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