Мир 15 марта 2023, 21:31 Прокуратура Украины предъявила обвинения директору ЗАЭС «Энергоатом»: прокуратура Украины предъявила обвинения директору Запорожской АЭС Черничуку РИА «Новости»

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Украинская прокуратура предъявила обвинение директору Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрию Черничуку. Информация об этом появилась в Telegram-канале украинской компании «Энергоатом».

«Бывшему заместителю главного инженера Запорожской АЭС Юрию Черничуку предъявлено обвинение», — заявили в организации.

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Черничука обвинили в «пособничестве» России и совершении умышленных действий, направленных на помощь ей с целью «нанесения ущерба Украине».

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Также компания разместила ссылку на сканированную копию повестки на имя Черничука. В документе указано требование прибыть на допрос в СБУ 18, 19 или 20 марта.

В апреле на ЗАЭС должна пройти еще одна ротация специалистов из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа пояснил, что сотрудники агентства обычно находятся на станции месяц. Этот срок является стандартным, следом идет ротация. Сейчас она запланирована на начало апреля, если со стороны Киева ничего не сорвется.