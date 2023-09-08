Мир 08 сентября 2023, 19:01 «Сами продлим запрет». Польша выставила ультиматум ЕК по ввозу украинского зерна Премьер Польши Моравецкий выставил ЕК ультиматум по ввозу зерна с Украины Freepik

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выставил Еврокомиссии ультиматум по поводу ввоза украинского зерна. Он заявил журналистам, что выступает против «дестабилизации сельскохозяйственного рынка» страны. Об этом написало РИА «Новости».

Моравецкий напомнил, что еще летом заявил «четырем другим странам», граничащим с Украиной, что Польша не допустит «нового открытия сельскохозяйственных рынков».

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«Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание <…> и с 15 сентября введет запрет ввоза четырех видов зерна на территорию Европейского союза, или мы <…> сами продлим запрет ввоза на территорию Польской республики», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что Польша защищает интересы местных фермеров. При этом она не возражает против экспорт зерна с Украины через свою территорию.

Запрет ЕК, о котором идет речь, вступил в силу 2 мая и продлевался до 5 июня, а затем до 15 сентября.