Украина потребовала запретить России участвовать в Евровидении

Украина обратилась к Европейскому вещательному союзу (EBU) с просьбой запретить России участвовать в следующем Евровидении. Поводом для этого украинская сторона назвала «нарушение международного права».

Председатель правления Национальной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий назвал Россию агрессором, который не должен принимать участие в музыкальном конкурсе. Его слова привел Wiwibloggs (фан-сайт, посвященный Евровидению).

По словам Чернотицкого, присутствие представителей РФ на Евровидении «подрывает идею конкурса», которая заключается в поощрении диалога между странами и единства.

«Общие ценности и принципы общественных вещателей членов EBU — это не просто лозунги, поэтому мы ожидаем единодушия и поддержки всех коллег-вещателей в этом вопросе», — заявил председатель правления Национальной телерадиокомпании Украины.

В EBU уточнили для Göteborgs-Posten, что планируют пригласить для выступления в мае артистов из обеих стран.

«Евровидение — это неполитическое культурное событие, которое объединяет нации и прославляет разнообразие через музыку», — подчеркнули в союзе.

Украину в 2022 году на конкурсе будет представлять группа Kalush Orchestra.