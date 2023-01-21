Мир 21 января 2023, 20:32 Украина потребовала от Германии дать согласие на поставку танков Leopard DPA: посол Макеев призвал немецкие власти разрешить поставку танков Украине Википедия

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Посол Украины в Германии Алексей Макеев обратился к правительству ФРГ с призывом как можно скорее разрешить поставку боевых танков Leopard 2 для ВСУ. Об этом он заявил в интервью агентству DPA.

«У нас нет времени на обдумывания, размышления и колебания. Что нам нужно: принимать решения, обучать и координировать свои действия. Нам нужны немецкие танки прямо сейчас», — отметил он.

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Дипломат заявил, что его разочаровали итоги прошедшей встречи министров обороны европейских стран. По его словам, Украина «ожидала гораздо большего от немецких партнеров». Макеев также указал на необходимость начать обучать украинских военных «как можно быстрее и чтобы ФРГ разрешила другим странам поставлять танки».

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Встреча министров обороны порядка 50 стран состоялась накануне на американской авиабазе Рамштайн. Участники мероприятия обсуждали дальнейшую помощь Украине. По ее результатам министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что никакого решения о поставке Киеву немецких танков Leopard 2 так и не приняли.